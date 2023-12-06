В социальных сетях запустили челлендж «Помощь бесценна» для больных ВИЧ

Специалисты СПИД-центра запустили в социальных сетях челлендж «Помощь бесценна». Акцию организовали в рамках Международного дня волонтёра. Жителям области необходимо загрузить свои видео в Instagram и отметить страницу медучреждения.

РИНАТ УЛМЕСЕКОВ, и.о. директора регионального центра по профилактике и борьбе со СПИДом:

— Сегодня 5 декабря отмечается Международный день волонтеров и добровольцев, в рамках которого специалисты областного центра СПИД в социальных сетях запустили челлендж «Помощь бесценна». Они подготовили гуманитарную помощь для семей, воспитывающих детей с ВИЧ, и она будет передана этим семьям специалистами ОЦ СПИД».

В регионе на учете с ВИЧ-инфекцией состоят 12 детей до 14 лет. Активисты вручат им новогодние подарки. Спонсорами выступили представитель объединения «Феникс» Карлыгаш Акинова и директор Петропавловского электротехнического завода Ерсултан Шамшиев.

РИНАТ УЛМЕСЕКОВ, и.о. директора регионального центра по профилактике и борьбе со СПИДом:

— Я призываю инициативных, небезразличных североказахстанцев присоединиться к челленджу. Совершить доброе дело, рассказать о нем в социальных сетях, и вы можете пригласить участвовать в челлендж ваших родственников, друзей и коллег. Пусть добрых дел становится больше.

В области насчитывается 1400 инфицированных ВИЧ. С начала года заразились 126 человек. Двое из них — иностранные граждане. 64 процента пациентов — мужчины. Случаев заболевания среди детей за последние 2 года не регистрировалось.



Валерия Сиваш