Состоялось заседание комитета Сената по конституционному законодательству, посвященное обсуждению вопросов по обеспечению прав и защите несовершеннолетних

В РК прошло заседание комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, посвященное обсуждению вопросов по обеспечению прав и защите несовершеннолетних.

Сенатор Нурлан Бекназаров подчеркнул важность защиты прав детей в Казахстане и отметил, что законы страны в данной области определены Конституцией, Кодексом о браке и семье, а также другими нормативными актами. Он также отметил, что Казахстан активно участвует в международных договорах, включая Конвенцию о правах ребенка.

Сенатор акцентировал важность судебной системы в защите прав детей и сообщил о реализации пилотного проекта «Семейный суд» для сохранения семей и расширения примирительных процедур при разрешении брачно-семейных споров.