Предприниматели Есильского района не забывают об обязательствах перед сельчанами

ТОО «Пушкинское» базируется в селе Волошинке Есильского района. Товарищество возглавляет Игорь Самборецкий. Он рассказал, что его предшественник Николай Козленко посвятил сельхозформированию почти 30 лет своей жизни. В товариществе, средняя заработная плата в нём составляет 199 тысяч тенге, серьёзно подходят к работе и к своим обязательствам перед сельчанами. В Волошинском сельском округе проживают 982 человека.

ИГОРЬ САМБОРЕЦКИЙ, директор ТОО «Пушкинское», с. Волошинка, Есильский район:

— Площадь у нас 14 915 га., на сегодня у нас пайщиков 907 человек, каждый год с ними рассчитываемся, согласно расчетам на один земельный пай мы выдаем 3 центнера сена, 150 кг муки высшего сорта, 50 кг муки первого сорта, 54 кг отрубей, 3,6 центнеров выдаём зерносмеси, также производим подвоз соломы. Мы выдаём паи в денежном выражении, пай составляет 22 500 тенге, мы выдали уже наличными деньгами 6 млн 626 тысяч тенге.

ТОО «Пушкинское» заботится о сельчанах. В этом году товарищество предоставило дом учителям, которые приехали работать в Волошинку. Предприятие заасфальтировало территорию возле Дома культуры, столовой и школы. Товарищество старается создать комфортные условия для учащихся и преподавателей.

ЕРМЕК САПКИРЕЕВА, директор Волошинской СШ, Есильский район:

— Школа преобразилась, были заменены все дверные проемы, межкомнатные двери, на которые было выделено 2,1 млн тенге. На всех трёх этажах в коридорах лежит современный, по зову времени линолеум. Самая большая помощь, которая была оказана за последние два года, было принято решение, чтобы приобрести проектор, ПК для учителя и переносную доску.

Арай Жумагалиева преподаёт в Волошинской СШ историю и основы права, а еще занимает должность социального педагога. В учебном заведении трудится четвёртый год. Паевые выплаты получает регулярно.

АРАЙ ЖУМАГАЛИЕВА, учитель Волошинской СШ, Есильский район:

— Сено, солома, мука выписывается, в дополнение пожилым людям, например, моя мама, которая получает пенсию, в дополнение получает зерно. Это бонус, поэтому большое спасибо.

ТОО «Пушкинское» отремонтировало здание местной врачебной амбулатории. Комфортнее стало медикам и сельчанам. Кроме того, на деньги предприятия была разработана проектно-сметная документация для ремонта дорог в Волошинке.

ВИТАЛИЙ КОЧЕРГИН, аким Волошинского сельского округа, Есильский район:

— Прошла экспертизу смета, область выделила нам 303 млн для этого проекта. Это 5,2 км асфальтировании улиц внутри села Волошинки. На сегодня есть подрядчики, состоялась с ними встреча, обговорили все нюансы, вопросы о двухгодичном договоре. В декабре приступят к работам, завезут инертный материал.

Укладывать асфальт в селе начнут в мае 2024 года. В зимний период ТОО «Пушкинское» чистит дороги в двух населенных пунктах. В селе Ивано-Петровке за аналогичные работы отвечает ТОО «Дальнее».

НИКОЛАЙ ПЛЕТНЁВ, директор ТОО «Дальнее», с.Ивано-Петровка, Есильский район:

— Паи мы регулярно по договору отдаем. В конце октября начале сентября мы уже выдали все паи. На один пай у нас больше тонны зерна причитается. В этом году приобрели щебень, сделали отсыпку дороги в селе. Клуб в этом году начали ремонтировать. Это за счёт бюджета, а внешняя отделка и благоустройство территории мы будем брать на себя.

Игорь Павлик пришел на работу в ТОО «Дальнее» в 2006 году. Участвует в полевых работах, помогает поддерживать порядок в селе зимой. Средняя заработная плата в ТОО составляет 260 тысяч тенге.

ИГОРЬ ПАВЛИК, инженер ТОО «Дальнее», с.Ивано-Петровка, Есильский район:

— Как буран только начинается, трактор выезжает, все улицы очищаем до соседнего села и до трассы. Достойные условия, всё устраивает. У нас проблем с паями не было, всегда своевременно всё отдают.

Аналогичная ситуация с паевыми выплатами складывается в Амангельдинском сельском округе. В нём проживают 625 человек.

ГУЛЬБАНУ КОЖАХМЕТОВА, жительница с.Амангельдинского, Есильский район:

— Каждый год вовремя всё. В этом году взяли в денежном выражении. В общей сложности около 400 тысяч вышло.

Это с учётом выплат, которые получила семья сельчанки. Она считает, что за последние годы Амангельдинское преобразилось. Здесь отремонтировали досуговый центр, который заработает до конца 2023 года. Кроме того…

БАКЫТ ИСМАГУЛОВ, аким Амангельдинского сельского округа, Есильский район:

— В 2021 году мы провели работы по ремонту подъездных путей 6 км, заасфальтировали 6 улиц из девяти в с.Амангельдинское. В прошлом году провели воду. В Талапкере и Поляковке все дома уже подключены к разводящим сетям, а в Амангельдинском из 178 дворов в 147 уже подвели.

Школу в селе Амангельдинском взяло под свое крыло ТОО «Агрохимснаб». Товарищество занимается заменой окон в учебном заведении.

ВЛАДИМИР ОЛЕКСЮК, руководитель ТОО «Агрохимснаб», Есильский район:

— По 2-3 класса будем ежегодно менять. С 2021 года вплотную подводим воду, потому что пришла централизованная вода, стали подводить каждому в дом. Всё, что связано с договорными обязательствами, мы их выполняем без в полном объеме, без нареканий.

В 2023 году товарищество заложило под паевые выплаты свыше 50 млн тенге. ТОО «Агрохимснаб» предоставляет жилье своим работникам.

АЛИХАН МАЙСАТАЕВ, агроном ТОО «Агрохимснаб», Есильский район:

— Однокомнатная квартира в двухэтажном доме предоставлена. После окончания университета сразу же пришёл, на данный момент работаю 5-й месяц.

Средняя заработная плата в ТОО «Агрохимснаб» составляет 300 тысяч тенге.

Дарья Пышмынцева