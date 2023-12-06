Посол Великобритании посетила Петропавловск в рамках акции «16 дней без насилия»

С начала года полиция Петропавловска зарегистрировала более тысячи правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. В области функционирует несколько центров помощи жертвам насилия и единый телефон доверия — 111. Посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич в рамках кампании «16 активных действий против гендерного насилия» посещает областные центры страны. В Петропавловске она встретилась с журналистами, чтобы обсудить в неформальной обстановке положение и проблемы женщин в Северо-Казахстанской области. Во время беседы подняли вопросы помощи женщинам, которые не сообщают, что подвергаются издевательствам, религиозный и культурный аспекты. Также Кэти Лич обозначила деятельность посольства в сфере защиты женских прав.

КЭТИ ЛИЧ, посол Великобритании в Казахстане:

— Мы поддерживаем проект фонда народонаселения ООН, у них есть свои программы в Казахстане, это особенно касается Шымкента и Туркестана. Это направлено на то, чтобы все органы самоуправления работали вместе, чтобы против насилия трудились и полиция, и здравоохранение, и школы, и адвокаты, чтобы был комплексный подход.



Анна Богословская