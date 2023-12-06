Полицейские рассказали молодёжи об ответственности за распространение наркотиков

Лёгкие деньги приводят к тяжёлым последствиям. Полицейские провели профилактическую акцию в колледже машиностроения и транспорта. Они посетили общежитие и рассказали студентам о том, к чему может привести распространение наркотиков.

— Пример привели про студента-первокурсника. Его осудят в 17 лет, и выйдет он из мест лишения свободы 30-летним. Время, когда можно строить семью, заводить детей, карьеру строить, он проведёт в местах лишения свободы.

Чтобы информация, связанная с запрещенными веществами, была в удобном и доступном формате, существует телеграмм-бот «Нарко хелп». В создании бота принимали участие активисты студенческого объединения «За будущее Казахстана». Рустем Арманов — один из авторов этого ресурса.

РУСТЕМ АРМАНОВ, председатель общественного студенческого объединения «За будущее Казахстана»:

— Благодаря этому ТГ-боту жители города смогут анонимно оставлять свои заявки о найденных правонарушениях, о закладчиках, о различных трафаретах, но, что самое важное, с помощью данного ТГ-бота мы сможем увидеть аналитическую карту города.

Телеграм-бот работает с октября, за это время на него поступило 27 сообщений о вербовке наркокурьеров и платформах, где продают вещества. По одному из сообщений полиция задержала подозреваемого.

Анна Богословская