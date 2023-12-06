На оформление легализации иностранных автомобилей осталось меньше месяца

Заявки на легализацию иностранного автотранспорта, поданные до 1 июля 2023 года, будут рассматриваться только до 31 декабря 2023 года. Учитывая ограниченные сроки, полицейские призывают автовладельцев завершить процесс легализации и зарегистрировать свои транспортные средства. С 23 января этого года по настоящее время в специализированный центр обслуживания населения города Петропавловска поступило 15 635 обращений. На сегодня зарегистрировано 10 582 единицы автотранспорта. Заявки на легализацию иностранных автомобилей в МВД принимали с 23 января по 30 июня в соответствии с Постановлением Правительства. Легализовать автомобили, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года, нельзя.

СЕРИК АЛЬЖАНОВ, начальник управления административной полиции ДП СКО:

— Сейчас на территории СКО легализовали уже свыше 10 580 иностранных авто. Из них — 230 конструкторов, 921 — транспортные средства, временно поставленных на учет. Также напоминаем, продлевать срок подачи заявок на легализацию авто больше не будут. По проблемным вопросам, касающихся легализации авто, просим обращаться по телефонам горячей линии: 32-00-22, 32-00-19.



Валерия Филатова