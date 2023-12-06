Брифинг на тему бытового насилия прошёл на площадке региональной службы коммуникаций

О профилактике бытового насилия говорили на площадке региональной службы коммуникаций. Сегодня эта проблема является одной из актуальных. Большая роль отводится профилактической работе среди лиц, состоящих на учёте в органах полиции.

АЛИБЕК ГАБДУЛЛИН, первый заместитель начальника УП г. Петропавловска:

— На сегодня на профилактических учётах в управлении полиции г. Петропавловска состоит более 2000 лиц, которые подвергаются определённой проверке, профилактической работе. С начала текущего года по статье 73 Административного кодекса зарегистрировано 1141 правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений. Из общего количества привлеченных 874 правонарушителей подвергнуты наказанию в виде предупреждения — 85, административному аресту — 294, административному штрафу — 4. 491 материал, 30% от всего количества, прекращен в связи с примирением сторон.

В целях оказания помощи жертвам бытового насилия полицейские взаимодействуют с неправительственными организациями. Их совместная деятельность направлена на социальную адаптацию и психологическую реабилитацию пострадавших женщин и детей.

АЛИБЕК ГАБДУЛЛИН, первый заместитель начальника УП г. Петропавловска:

— На территории области действует Центр временного пребывания и проживания для жертв бытового насилия при ОО «Центр поддержки женщин». В этом году специалистами оказана помощь 5 женщинам и 2 детям. Также одним из направлений деятельности ОЮЛ «Союз кризисных центров» является служба «Национальный телефон доверия для детей и молодёжи» №150. С этого года функционирует Единый call-центр «111», где также оказывают квалифицированную психологическую помощь.

Юридическую консультацию и помощь жертвы домашних тиранов могут получить в подразделениях по защите женщин от насилия. Также в управлении полиции функционирует Телеграм-канал. Его создали специально для поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



Валерия Филатова