Акцию против насилия «Белая лента» провели в Петропавловске

В рамках проекта «16 дней активизма против насилия» в одном из торгово-развлекательных центров волонтеры провели акцию «Белая лента». Белая лента — символ несогласия с насилием в любой форме.

АСИЯ АБЖАНОВА, старший инспектор УМПС ДП СКО:

— Человек, надевая белую ленту, показывает свой протест против насилия в любой форме. Сегодня мы в фойе ТРЦ. Нами будут розданы населению такие белые ленты. Объясним, что это является символом несогласия с любым видом насилия, а также будут розданы информационные буклеты, в которых будут указаны телефоны доверия, куда можно обратиться человеку за помощью в случае того, если он станет жертвой бытового насилия.

В регионе есть несколько объединений для поддержки женщин, которые подверглись бытовому насилию. В таких центрах они могут проживать до полугода.

ТАТЬЯНА УСМАНОВА, юрист ОО «Центр поддержки женщин»:

— С 2000 года наше объединение существует, и мы с этого же дня начали активно очень бороться против всех проявлений насилия. В том числе мы работаем с подразделением по защите женщин от насилия. А с 2017 года при нашем центре открыт приют для жертв бытового насилия.

С начала года в области зарегистрировано 2134 административных правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. В центры поддержки направлено 27 женщин.

Валерия Сиваш

