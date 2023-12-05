Жители Айыртауского района рассказали об улучшении качества жизни на селе

В ТОО «Агро Елецкое», которое базируется на территории Айыртауского района, никогда не забывают о социальной ответственности. Предприятие своевременно выплачивает дивиденды, занимается благотворительностью, организовывает спортивные мероприятия. Сельхозформирование внимательно относится к нуждам сельчан.

БАЙТАС КАЗБЕКОВ, директор ТОО «Агро Елецкое», Айыртауский район:

— Население обратилось, попросило общественную баню, в планах заложено. В следующем поэтапно построим ДК, небольшой медпункт для населения.

ТОО «Агро Елецкое» ищет водителей. Новым работникам готовы предоставить жильё. Наталья Викимова трудится в товариществе заведующей складом, условиями работы довольна. Она и другие сельчане считают, что Елецкое преображается. Паевые выплаты они получают своевременно.

НАТАЛЬЯ ВИКИМОВА, заведующая складом ТОО «Агро Елецкое», Айыртауский район:

— Овощехранилище начали строить, ангары построили под семена, магазин ремонтируют.

— Люди у нас перестали уезжать куда-то, вся молодежь вернулась по мере возможностей, молодые остаются, работают.

— Построили площадку для детей, дороги делают, освещение есть у нас.

Всего в селе Елецком живут 353 человека. Все улицы населенного пункта заасфальтированы. Проблем с сотовой связью в селе нет. В Кирилловке о сельчанах старается заботиться недавно образованное ТОО «North Grain». Как и «Агро Елецкое» это предприятие нуждается в специалистах.

ЕРБОЛАТ КАЛЕНОВ, директор ТОО «North Grain», с.Кирилловка, Айыртауский район:

— Нам нужны техники, электрики, автоэлектрики, инженеры. Каждый год техника обновляется, совершенствуется, поэтому нам нужны молодые перспективные ребята, которые будут учиться и дальше работать. Жильем обеспечим.

ТОО заключило договоры с пайщиками, их около 400. Предприятие выдало положенные выплаты. В общем в этом году их размер составил около 27 млн тенге.

— В этом году давали половину пшеницей, половину овсом. Они в этом году насос поставили.

— Паи получили как положено, никаких проблем нет. Село наше развивается, я так считаю, люди держат скот, работают. К нам пришло молодое товарищестов, ему нужно дать время проявить себя.

В Кирилловке проживают 674 человека. Основная часть улиц населенного пункта заасфальтирована.

Дарья Пышмынцева