В Петропавловске коррекционно-развивающий центр планирует работать через государственный заказ

Коррекция, реабилитация, развитие. В этих направлениях второй год работает коррекционно-развивающих центр «Говоруша». Его посещают дети в возрасте от полутора лет и старше. С ребятами занимаются логопеды, дефектологи, нейропсихологи, психологи. Учитель начальных классов центра ведет подготовку к школе. Здесь работают с детьми, у которых есть разные особенности развития.

НАДЕЖДА ДМИТРИЕНКО, директор коррекционно-развивающего центра:

— Это в основном детки с отсутствием речи, дети с двигательными нарушениями, нарушениями аффективной сферы, с задержкой психического развития. Мы на государственный заказ собираем документы. Мы можем принять, думаю, человек 20. Но, на какое количество нам выделит средства государство, мы не знаем. По результатам диагностики мы будем смотреть, каких специалистов нужно подключить.

Индивидуальные и групповые занятия будут проходить три раза в неделю. Сотрудничать с государством коррекционно-развивающий центр начнет в 2024-м году. Но здесь уже успешно работают с карьерным центром.

МИЛЕНА ПОГРЕБИЦКАЯ, специалист коррекционно-развивающего центра:

— Я выучилась на учителя английского языка, искала работу, подумала пойти в центр работать, потому что в школе больше детей, а здесь такие маленькие, мне с ними больше нравится. Хотела бы тоже отучиться на дефектолога и попробовать работать.

Обучение на дефектолога девушка пройдёт в самом центре. Сейчас в нем трудятся 10 специалистов, занятия посещают 85 детей.

Дарья Пышмынцева