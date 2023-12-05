В 3-й городской поликлинике проходит вакцинация детей против кори

Число заболевших корью в Северо-Казахстанской области продолжает расти. Только за первые дни декабря выявлено 12 случаев заражения. Сегодня главный санитарный врач области Асет Жуматаев привёл свою 6-летнюю дочь на плановую вакцинацию в 3 городскую поликлинику.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— На сегодня у нас эпидемологическая ситуация, как вы знаете, по республике нестабильная. В том числе по Северо-Казахстанской области у нас с нарастанием на 4 декабря зарегистрировано 82 случая. Если у нас до декабря за 11 месяцев было зарегистрировано 75 случаев, то уже на 4 дня декабря месяца зарегистрировано 12 случаев. Сегодня я привел дочь по месту жительства. Согласно национальному календарю РК у нас дети в 1 год и в 6 лет получают прививку против кори, краснухи и паротита.

Тяжёлых случаев заболевания не наблюдается. При контакте с заболевшим корью вероятность заразиться 90%. Особо опасна болезнь для младенцев, поэтому в 6-месячном возрасте детям ставят дополнительную вакцину. В СКО уже привито более трех тысяч детей. Вакцину поставляют из Индии.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Как вы знаете, с 6 ноября началась кампания по всей республике по дополнительной массовой иммунизации против кори. На сегодня у нас по СКО всего таких детей 26300 человек.

Ранее в Академии Национальной Гвардии тоже выявили 29 случаев заболевания корью. На 5 декабря новых случаев на обнаружено. С этого дня начинается вакцинация докторов, которые будут контактировать с больными.

Валерия Сиваш