Реальные сроки за групповое нападение на полицейских получили жители Мамлютки

Полгода длились следствие и суд по делу о нападении троих мамлютчан на полицейских. Двое из нарушителей получили три года лишения свободы, еще один отправился за решётку на 3,6 года. Напомним, весной компания мамлютчан распивала спиртное во дворе многоквартирного дома. Их заметили двое участковых инспекторов, которые несли службу по охране общественного порядка. Они сделали замечание мужчинам. Те в ответ повели себя агрессивно и набросились на инспекторов с кулаками. Одному из участковых пришлось после предупреждения и выстрела в воздух применить травматическое оружие, лишь эта мера остановила разгорячённых алкоголем мужчин. В полиции напоминают, что применение насилия в отношении представителей власти, даже при условии, что оно не опасно для жизни и здоровья, влечёт суровую уголовную ответственность.



Анна Потеряева