Какую погоду ждать североказахстанцам в декабре

По словам синоптиков, на погоду в декабре повлияют западный циклон и атмосферные фронты, ожидаются осадки в виде дождя, снега, гололёд, метель и усиление юго-западного ветра. В первой половине декабря синоптики прогнозируют от 15 до 17 мороза. Гололёд предполагается в середине первой и третьей декад.



ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В начале второй декады прогнозируется температура воздуха ночью от -30 до -35, на севере области до 39 мороза, днем 20-25 мороза. Затем ожидается колебание температуры воздуха ночью от 15-20 до 20-25 мороза, днем от 12-17 до 15-20 мороза.

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха ночью от 15-27 мороза. Днем от 5-17 мороза. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 12-17.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха ночью от 15-20 мороза до 22-27, на юге области 17 мороза, днем от 5-10 мороза до 12-17, на юге области 7 мороза. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 12-17, на юге области 7 мороза, днем до 0-5 мороза. В конце декады — понижение температуры воздуха ночью до 18-23, на севере области 26 мороза, днем до 5-10, на севере области 13 мороза.

Таков прогноз синоптиков. А какую погоду ожидают горожане?

— Снега будет много и тепло будет.

— Вот такую, как сегодня, с белым красивым снегом, пушистым и теплую.

— Хорошую, теплую, снежную, конечно, чтобы детям было весело встречать Новый год.

— Прогноз, я читала, вроде будет средняя такая температура. Иногда будет холодно. В основном теплая погода.

К слову, самый холодный декабрь был в 1968 году, тогда столбик термометра опустился ниже отметки минус 43 градуса, а самый теплый первый месяц зимы был в 1959 году, синоптики зафиксировали 4 градуса тепла.

Камилла Карим