Форум «Ана бақыты — бала бақыты» прошел в НИШе

Форум матерей «Ана бақыты — бала бақыты» прошёл в Назарбаев интеллектуальной школе. Организовали его в рамках проекта «Родительский университет». Более 100 участниц обсудили актуальные вопросы образования детей и ознакомились с жизнью школы.

САУЛЕТ МУКАНОВА, заместитель директора НИШ г. Петропавловска:

— Цель форума — обратить внимание мам, наших матерей на ключевые моменты воспитания ребенка. Если счастлива мама, то и ребенок счастливый. Мы хотели донести эту идею каждой маме, каждой участнице. И я думаю, что мы достигли своей цели.

Форум начался со спектакля, где рассказывается о роли матери в жизни ребенка. Поставили его сами учащиеся. Во второй части программы форума мамы приняли участие в мастер-классах по прикладному искусству, ораторскому мастерству и живописи.

ГАУХАР ИГИЛИКОВА:

— Форум очень актуален. Этот вопрос он вечный и это здорово, когда есть такая возможность обменяться опытом, поделиться своими достижениями и подтянуть других. И вообще сама атмосфера, мастер-классы — все на высшем уровне. Форум еще продолжается, жду еще хороших моментов. Рахмет за приглашение.

В завершение родительниц снова собрали вместе для награждения. Руководство школы планирует сделать форум матерей ежегодным.

Валерия Сиваш