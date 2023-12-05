32 миллиона тенге необходимо собрать для 5-летнего Алишера Тукаева

Благотворительный концерт по сбору средств для Алишера Тукаева организовали в областном русском драматическом театре им Н. Погодина. Мальчику всего 5 лет. Однако, в самом начале своего жизненного пути он уже успел столкнуться с большими трудностями. Врачи поставили Алишеру диагноз Спина Бифида — расщепление позвоночника.

АЛЛА ПИСАРЕНКО, председатель клуба благотворителей АНК СКО:

— Сбор был объявлен полтора месяца назад. Сумма была 32 миллиона. Сегодня осталось всего 5. И мы можем с вами закрыть сбор. Все, кто как может. Кто-то, сидя в концертном зале и купив билет. А кто-то — отправив по реквизитам благотворительную помощь в поддержку нашего Алишера. Вся его семья сегодня здесь. Все 20 человек, которые в течение полутора месяцев борются за то, чтобы собрать эту неподъемную сумму.

В поддержку Алишера во многих школах Петропавловска проводили благотворительные акции, ярмарки. Все вырученные средства шли на лечение малыша. Это результат плодотворной совместной работы педагогов и учеников. По словам директора школы-комплекса национального возрождения №17 Лаззат Жалмукановой, благотворительность — непростой, но оправданный труд.

ЛАЗЗАТ ЖАЛМУКАНОВА, директор школы-комплекса национального возрождения №17:

— Благотворительность сейчас играет огромную роль. Это и во благо ребёнка, и во благо человека, который сам оказывает эту помощь. Конечно, общественная работа проводится очень большая. Я считаю, что всю общественность, которая принимает участие, сегодня нужно будет поблагодарить. Как говорится, «с миру по нитке». Думаю, что оставшиеся несколько миллионов тоже будут собраны благодаря всем нашим горожанам, которые в этом принимают участие. От себя лично хочу поблагодарить свой педагогический коллектив, который не отказывается, принимает участие. Мы сегодня присутствуем на концерте. И среди артистов, конечно же, будут дети нашей школы-комплекса национального возрождения №17.

Сейчас за лечение Алишера Тукаева берутся израильские врачи. В конце декабря мальчику предстоит пройти дорогостоящую операцию.

Валерия Филатова