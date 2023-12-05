200 единиц спецтехники привлекли для уборки и вывоза снега в Петропавловске

Из-за снегопада на улицах города идёт механизированная уборка снега. Задействованы субподрядные предприятия. Генеральный подрядчик — ТОО «Благоустройство-Север». Привлекли 200 единиц техники.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— В первую очередь главной задачей коммунальных служб — это расчистить дороги и заезды для того, чтобы машина могла проходить. Сегодня работы будут продолжены. Дальше будут расчищать дороги, вывозить снег. Все работы продлятся до полного вывоза снега.

Коммунальщики работают с 22.00 часов вечера до 5.00 утра. Это делается, чтобы не мешать движению машин. Помимо этого опасные участки дорог, тротуары, пешеходные переходы посыпают смесью из песка и соли. Её запасли в объеме более двух тысяч кубических метров.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— В текущем году имеется порядка 300 единиц техники. Ежедневно мы задействуем порядка 200 единиц. В ночное время у нас проводится работа по механизированной очистке, по вывозу снега. В дневное время у нас убираются парки, скверы, пешеходные переходы, остановочные павильоны.

Дорожники стараются охватить и центр, и окраины. Что думают горожане о работе коммунальных служб?

— Замечательно очищают. Ходить удобно всем.

— Работают коммунальные службы. Все вовремя, что мы можем ходить нормально.

— Я рад, что это убирают. Как бы доволен этим. А так бы снег этот весь лежал бы.

Камилла Карим