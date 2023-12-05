11 фактов незаконной добычи копытных животных зарегистрировано в области

С 1 ноября по 15 февраля — период зимнего сезона охоты. В это время разрешается стрелять в пушную дичь: лисиц, зайцев. Также продолжается охота на кабана и косулю, она разрешена с 15 августа по 31 декабря. В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира напоминают населению, прежде чем получить удостоверение охотника, нужно пройти специальное обучение.

ОЛЕГ БЕСПАЛОВ, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО:

— Охотникам для того, чтобы поохотиться, нужно при себе иметь документы, дающие права на охоту. То есть удостоверение охотника, разрешение на хранение и ношение ружья, путевку и разрешение на добычу определенного вида животных. Учитывая, что в настоящее время продолжается и уже скоро закончится сезон охоты на копытных, хотелось бы напомнить, что добыча производится только в присутствии егеря и обязательно после окончания охоты нужно поставить отметку в путевке.

После ужесточения законодательства случаев браконьерства стало меньше, поскольку штраф за незаконный отстрел косули составляет почти 1 млн 300 тысяч тенге, лося — почти 3 млн тенге. Тем не менее, инспекторы зарегистрировали 11 фактов незаконной добычи копытных животных. Ущерб составил 60 млн тенге.

ОЛЕГ БЕСПАЛОВ, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО:

— По двум фактам, связанным с незаконной добычей копытных животных, в отношении нарушителей применена мера в виде реального заключения. То есть по одному из фактов в районе им. Г.Мусурепова, когда один из охотников незаконно добыл 4 особи сибирской косули, помимо ущерба более 4 млн тенге, который он оплатил, решением суда назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Также еще один факт, который был выявлен в марте этого года, когда двое жителей Кызылжарского района незаконно добыли 1 косулю, ущерб более 1 млн тенге, решением суда также получили реальный срок лишения свободы.

Всего в СКО насчитывается 47 охотничьих хозяйств.

Камилла Карим

