В субботу 2 декабря прошёл розыгрыш «Станьте миллионерами с Aimer»

Грандиозный розыгрыш «Станьте миллионерами с Aimer» ждали многие горожане. В ТРЦ «Dostyq mall» пришли и взрослые, и дети. Народу было столько, что полным был зал не только на первом этаже. Посетители супермаркетов Aimer в приятном ожидании, ведь на кону — розыгрыш 3-млн тенге и семи дополнительных призов — бытовой техники. Акция началась с яркого и красочного представления.

Напомним, акция проходила с 1 мая по 2 декабря. Условия розыгрыша простые: нужно было приобрести продукцию в супермаркете, собрать чеки от 10 тысяч тенге, общая сумма которых должна составлять 50 тысяч. Ну, и далее обменять их на купоны.

МАРИНА ЛИСЯНАЯ, коммерческий директор сети супермаркетов «Aimer»:

— В нашей акции мы раздали более 12 тысяч купонов. Естественно, каждый человек пытался приобрести не один купон, у некоторых даже 10 и более купонов. Поэтому шансы, конечно, возрастают, когда на одного человека большое количество купонов.

Розыгрыш призов проводили традиционно — с помощью лототрона, откуда доставали по одному купону и называли номер. Вначале разыграли бытовую технику. Это блендер, колонка «Алиса», гриль, ноутбук, робот-пылесос, отпариватель, телевизор.

Обладателем первого приза — блендера стала Карина Суворова. Женщина считает, что в день своего рождения получила хороший подарок. Блендер — отличный помощник на кухне.

КАРИНА СУВОРОВА, жительница г. Петропавловска:

— Такой подарок принес мне очень много эмоций, заполнил мой день замечательными эмоциями. Спасибо большое и процветания. Самый первый мой купон выигрышным оказался. В Aimer мы приобретаем различные продукты. От простого — молоко, хлеб. Также берем выпечку, очень вкусно.

Вся бытовая техника разыграна среди участников. Пожалуй, самый волнительный момент ждал впереди. Кто же заберет долгожданный денежный сертификат и уйдет счастливым миллионером из зала?

Обладательницей первого сертификата на 1 млн тенге стала Ольга Какимова. На розыгрыш пришла со своей семьей. Девушка уже знает, куда потратит выигранные деньги: полетит с семьей на море или же отложит на приобретение недвижимости.

ОЛЬГА КАКИМОВА, жительница г. Петропавловска:

— Очень рада, счастлива. Мы всегда стараемся участвовать. Вот впервые такой крупный выигрыш. Очень рады, неожиданно, мы верили, но не ожидали. Благодарны супермаркету, что проводят такие акции. Мы часто закупаемся продуктами. Нравится, что продукты свежие и собственное производство. Каждый месяц делаем крупные покупки.

В сети супермаркетов «Aimer» широкий ассортимент продукции: сыры из Италии, оливки из Греции и ежедневно завозятся свежие товары. Это более 40 машин в день. Очень вкусная продукция и собственного производства.

МАРИНА ЛИСЯНАЯ, коммерческий директор сети супермаркетов «Aimer»:

— Супермаркету «Aimer» в этом году исполнилось 4 года. На данный момент у нас 8 цехов. Мы готовим полностью продукцию собственного производства, начиная от копчения полуфабрикатов. Также хлеб, кондитерские, горячие блюда. То есть у нас полный сектор именно собственного производства. Мы стараемся для наших покупателей, все продукты используем свежие, натуральные ингредиенты только.

Штат торговой сети сегодня — 300 человек. И впереди — много планов по развитию. Этот розыгрыш — не первый и в дальнейшем здесь также планируют радовать своих покупателей различными акциями.

Камилла Карим