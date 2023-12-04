Режиссёрскую лабораторию организовали в областном русском драматическом театре им. Н. Погодина

В областном русском драматическом театре им. Н. Погодина провели режиссёрскую лабораторию совместно с коллегами из России.

ТИМУР КАРИМЖАНОВ, режиссёр-постановщик областного русского драматического театра им. Н. Погодина:

— В этом году ноябрь и декабрь у нас очень насыщенные. Буквально недавно мы вернулись с Международного фестиваля «Свидания на Театральной», проходившего в г. Рязани, показали там «Козы Корпеш и Баян Сулу». По приезде в Петропавловск у нас началась режиссёрская лаборатория совместно с Союзом театральных деятелей России. Артисты волнуются, был долгий репетиционный процесс. За 5 дней поставить спектакль — это, конечно, очень сложно. Но режиссёры вдохновили наших артистов. Репетиции шли практически до ночи. Буквально вчера мы ушли в час ночи.

В этом году режиссёрскую лабораторию посвятили современной комедии. Три молодых режиссёра представили на суд североказахстанского зрителя эскизы 3 комедийных спектаклей.

КОНСТАНТИН ГОРИН, руководитель Центра поддержки русского театра за рубежом СТД РФ:

— Режиссёрская лаборатория в г. Петропавловске проходит уже во второй раз. Предыдущая режиссёрская лаборатория в этом театре была года четыре или пять назад. Сегодня зрители увидят 3 эскиза: «Похищение» К. Степанычевой, «Витенька и другие» Ю. Владовского и «Большие гастроли маленького театра» А. Коровкина. Это авторы. Режиссёры у нас П. Кардымон, Е. Дмитриева и А. Быцань.

После каждого эскиза режиссёры, актёры и зрители собирались на 2 этаже драматического театра, чтобы обсудить представленные фрагменты. Здесь каждый желающий мог выразить своё мнение о работе режиссёра и игре актёров, впечатлениями и подчеркнуть недочёты. По итогам данной режиссёрской лаборатории выберут один эскиз. В дальнейшем его превратят в полноценный спектакль.

Валерия Филатова

