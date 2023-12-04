Проект «Инклюзивное образование для всех» охватил более 500 человек

Активисты объединения инвалидов «АРДОС-Жүрек» подвели итоги проекта «Инклюзивное образование для всех». В течение нескольких месяцев специалисты проводили тренинги для педагогов и родителей детей с ограниченными возможностями, разрабатывали методические пособия с рекомендациями по инклюзивному образованию. Проект охватил более 500 человек.

ЕЛЕНА МАЩЕНКО, представитель областной психолого-медико-педагогической консультации:

— В проекте были задействованы все сотрудники областной психолого-медико-педагогической консультации. Это логопеды, психологи, дефектологи, сурдопедагоги, тифлопедагоги. Мы проводили тренинги для родителей, рассказывали, как им выйти из кризиса, как помочь своему ребёнку. Также мы провели онлайн-консультации для педагогов и родителей по итогам проекта, где они получили психологическую и дефектологичесую помощь по запросам специалистов либо родителей.

Объединению юридических лиц «АРДОС-Жүрек» в этом году исполняется 10 лет. За это время здесь провели масштабную работу, направленную на социальную реабилитацию и поддержку ребят с ограниченными возможностями.

АКЖАН КАРИМ, директор ОЮЛ «Объединение инвалидов «АРДОС-Жүрек»:

— Это было всё сделано для того, чтобы как можно больше людей узнали о том, что такое инклюзивное образование, как правильно формировать инклюзивную среду в школах. Педагоги все чаще сталкиваются с проблемами касательно того, как обучать детей с особыми образовательными потребностями. Инклюзивное образование как раз говорит о том, что все дети разнообразны. Ребёнок вне зависимости от его особенностей имеет право на обучение. Это важно, потому что мир меняется. Мир становится другим. Нам нужно, чтобы в детях и педагогах было больше толерантности.

Проект включал в себя мониторинг 18 общеобразовательных школ города и районов. В этих учреждениях ребята с особыми потребностями обучаются наравне со сверстниками. Команда «АРДОС-Жүрек» ознакомилась с оснащением школ, встретилась с руководством и учащимися. В дальнейшем работу в данном направлении планируют продолжать. В объединении надеются, что все замечания на местах исправят, а инклюзивное образование станет естественной средой развития для каждого ребёнка.

Валерия Филатова