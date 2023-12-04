Награды различных достоинств привезли североказахстанские каратистки с международного турнира

Североказахстанская команда из 23-х человек вернулась со 2-го международного женского турнира по киокушинкай карате. Проходил он в конце ноября в Москве. В соревнованиях принимали участие порядка 300 каратисток из Казахстана, Беларуси и России. Возрастная категория участниц — от 6 до 18 лет и старше. Копилка наград наших спортсменок пополнилась одной золотой, шестью серебряными и одной бронзовой медалями.

ВЛАДИМИР ВИТЧЕНКО, директор СКОФ РОО «Всеказахстанская организация кёкушинкай карате»:

— Турнир только начинает свои обороты. В том году мы не принимали участие. В этом году они сделали его открытым. У этого турнира есть большое будущее, и я надеюсь, что там мы всегда будем держать пальму первенства. Североказахстанский филиал развивается стабильно с 2001 года. На данный момент у нас занимаются около 2 тысяч спортсменов. 7 районов, 16 деревень. При этом у нас есть как детские группы, так и взрослые.

Дарье Витченко — 11 лет, 7 из которых занимается карате. Пошла по стопам своих родителей. С международного турнира привезла второе место. По словам девочки, этот вид спорта прививает дисциплину и терпение.

ДАРЬЯ ВИТЧЕНКО, каратистка:

— Участвовала я во втором бою я положила девочку в нокаут. На боях было очень сложно.

Жибек Альтековой повезло меньше. Вернулась без медали, но не расстраивается. Получила хороший опыт, говорит, в следующий раз обязательно повезёт. Впереди — упорные тренировки.

ЖИБЕК АЛЬТЕКОВА, каратистка:

— Я занимаюсь карате 9 лет. За это время я съездила в Японию, Беларусь, оттуда привезла первое место. Принимала участие во многих областных соревнованиях. Я выходила с техникой кумитэ и кате. Мне очень понравилось. Соперница попалась очень сильная. Мне очень понравилось с ней биться. У неё был очень хороший настрой.

Времени на отдых нет. Спортсменки готовятся к чемпионату Казахстана среди девушек и женщин. Пройдет он в Алматы 16 декабря.

Камилла Карим