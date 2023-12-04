Более 1000 рейдов провели полицейские во время операции «Правопорядок»

Завершилось ОПМ «Правопорядок». Проходило оно с 20 по 30 ноября. В этот период была усилена работа по укреплению общественной безопасности. Задействовали в нем свыше 250 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии РК. Проведено свыше 1000 рейдов, почти в каждом пятом участвовали представители общественности.

ГАЛИНА БАБУШКИНА, консультант молодёжного крыла «Жастар Рухы»:

— Это касательно вопросов СБ насилия, касательно вандализма, также пребывания на улицах подростков в ночное время, а именно после 23:00, и также поведение граждан в общественных местах. Данные рейды продолжатся до конца года. Работа ведётся, призываем всех жителей к соблюдения правопорядка и закона.

За время ОПМ выявлено 465 фактов распития спиртного или появления в нетрезвом виде в общественных местах. Нарушителей отправляли на медицинское освидетельствование, при необходимости доставляли в отделение временной адаптации и детоксикации, привлекали к административной ответственности.

В развлекательных заведениях выявлено 6 фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время без законных представителей. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей к ответственности привлекли 44 родителя. Также выявлено 121 правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений. Проверено по месту жительства порядка 6 тысяч подучётных лиц.

ЕРБОЛАТ КОЖАХМЕТОВ, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:

— Для реализации поставленных задач на патрулирование обл.центра ежедневно задействуется более 250 сотрудников полиции и военнослужащих Нац.гвардии. Регулярно проводятся рейдовые мероприятия по развлекательным заведениям, а также местам массового скопления граждан. Принимаемыми мерами удалось снизить количество преступлений, совершаемых в общественных местах, на 18%, а также на 12% — уличную преступность.

За время операции полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 1 кг наркотических веществ, 15 единиц огнестрельного оружия.

Анна Потеряева

