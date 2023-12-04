Благотворительный концерт по сбору средств для Анжелики Белескаевой прошёл в Kozybayev University

В Kozybayev University прошёл благотворительный концерт по сбору средств для Анжелики Белескаевой. Три года назад врачи поставили девушке страшный диагноз — диффузная мезотилиома брюшной полости с метастазами в отдаленные органы 4 стадии. На сцене местной альма-матер собрались творческие люди, неравнодушные к проблемам другого человека.

АНАРА САБДИНОВА, педагог-постановщик студии танца «ПараПа»:

— Когда люди просят о помощи, мы протягиваем руку помощи. Благодаря коллективам, неравнодушным людям, мы сегодня собрали концерт для Анжелики Белескаевой. Благотворительный концерт. Спасибо всем, кто отозвался, помог, организаторам, спонсорам. Большое спасибо.

Участие в концерте приняли около 20 коллективов разных возрастных категорий. Участники ансамбля эстрадно-хореографических миниатюр «Движение» подготовили несколько творческих номеров.

ОЛЬГА ГОЛУБЕВА, хореограф ансамбля «Движение»:

— У нас сегодня представлены 3 номера. Первый номер «Озорные мячики», группа 6-9 лет танцует. Второй номер «Жизнь» и третий номер «Потанцуем вместе». Остальные два номера — это уже старший состав. Мы очень часто выступаем и на благотворительных концертах, и на конкурсах. Пытаемся путешествовать с нашим коллективом, занимать призовые места.

Сейчас для дальнейшего лечения Анжелики необходимо собрать 15 млн тенге. Друзья и знакомые девушки просят всех неравнодушных людей протянуть руку помощи в это непростое время.

АЙНУР ИЛЬЯСОВА, коллега Анжелики Белескаевой:

— На данный момент Анжелика выписалась из Кореи и прилетела уже на родную землю, в Северо-Казахстанскую область, Жамбылский район, с. Пресновку. Сейчас отходит от перелёта. Прилетели они вынужденно, так как средств не было для дальнейшего лечения, обследования, реабилитации. Как только она отойдёт от дороги, приедет в г. Петропавловск, будет проходить здесь дальнейшее обследование. Средства по-прежнему нужны. Всеми силами мы просим уважаемых людей, чтобы они нам помогали и поддерживали нас.

Валерия Филатова