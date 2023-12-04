Аким СКО ответил на вопросы журналистов во время республиканского брифинга

Северо-Казахстанская область — аграрный регион, поэтому развитие этого сектора экономики приоритетно. Развитие перерабатывающей промышленности, показатель которой сейчас составляет 80%, поддерживают инвестиционные проекты. В этом году их реализовано пять, до конца года появится еще 10.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В 2018 по 2021 годы был создан комплексный план по развитию Северо-Казахстанской области. Он включает в себя разные секторы экономики: развитие аграрного сектора, промышленности, малого и среднего бизнеса и развитие социальной инфраструктуры.

Отвечая на вопросы СМИ, Гауез Нурмухамбетов отметил, что у компаний есть вопросы к качеству молока от поставщиков. Были случаи, когда предприятия отказывались принимать сырье у сельчан, у многих из них это основной источник дохода. По словам акима области, каждая подобная ситуация находится на контроле, поскольку от благосостояния населения зависит благополучие деревень. Затронули журналисты и вопрос получения паев от предприятий владельцами земель. Вопрос коснулся села в районе им. Габита Мусрепова.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Что касается Чистополья, сегодня есть вопросы по пайщикам, которые утратили свои права на паи в результате реорганизации предприятий. Пришли на рынок новые инвесторы, они пришли не просто так. Сейчас стало на порядок больше организаций, они приобрели хозяйства вместе с их землями и долгами.

Не остался без внимания вопрос об очередях в детские сады. Около четырех тысяч дошкольников ожидают место в учреждении. В акимате планируют решать эту проблему с помощью сноса ветхого жилья.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году было открыто дополнительно 410 мест за счет действующих детских садов, которые находятся в городе Петропавловске. На 410 мест мы проблему очередности решили. Последние семь лет реализовывались проекты по строительству детских садов. Будет построено два сада: на 280 и 150 мест.

Остро в этом году встал вопрос с изношенностью энергосетей. 18 ноября после ледяного дождя и сильного ветра шесть районов области остались без электричества. Аким области заявил, что совместно с инвесторами принято решение о ремонте линий электропередач. Помогут в этом и центральные органы.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Я думаю, что ежегодно совместно эксплуатирующие организации по первому вопросу мы будем до четырех миллиардов тенге ремонтировать теплосети, и они со своей стороны тоже будут вкладывать четыре миллиарда, мы к 2027 году износ сетей с 96-97% должны довести до 90%.

Много вопросов озвучено о состоянии населенных пунктов в районах области. Журналистов интересовал ремонт дорог, обеспечение доступа к чистой питьевой воде, безопасность жителей. Гауез Нурмухамбетов признался, что невозможно финансово объять весь объем проблем, которые существуют в регионе, но каждый вопрос лично находится на его контроле и первых руководителей районов.

Анна Богословская

