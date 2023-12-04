Акцию «Осторожно — угарный газ!» провели в выходные дни спасатели

«Осторожно-угарный газ!» — акцию под таким названием провели спасатели, представители местных исполнительных органов, волонтёры и студенты. Группа выехала в пригородные сёла, чтобы в очередной раз напомнить населению о мерах безопасности при использовании печного отопления, электрооборудования, неэлектрических приборов освещения. Речь шла об опасности отравления угарным газом, о необходимости держать подальше от детей спички и зажигалки. Особое внимание — соблюдению правил пожарной безопасности при проведении новогодних праздников, использованию пиротехники. По необходимости в домах многодетных семей, одиноко проживающих, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями специалисты очищали дымоходы, делали отверстия в задвижках печей, монтировали датчики, подающие звуковой сигнал при опасных концентрациях дыма и угарного газа.

Камилла Карим