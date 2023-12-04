600 семей из Петропавловска получили государственное жильё

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Уважаемые горожане! Сегодня для вас долгожданное событие: в микрорайоне «Береке» сдаем шесть арендно-коммунальных домов. 600 семей отмечают сегодня новоселье. Это многодетные семьи, дети-сироты, инвалиды и неполные семьи. Вы теперь жители района «Береке», данный район активно застраивается.

Шесть арендно-коммунальных домов в микрорайоне «Береке» строили с августа 2021 года. Сроки сдачи сдвинулись из-за недобросовестного подрядчика, который не мог решить вопрос с инфраструктурой и инженерными коммуникациями. Материалы для строительства домов в основном отечественные. Новосёлы рады новому жилью, очень ждали его.

АЛЕКСАНДРА ИОРЖ, многодетная мама:

— Сегодня для нас действительно очень радостный и долгожданный день. Я — многодетная мама, у меня семеро деток. Я на очереди состою с 2014 года. На протяжении всего этого времени мы арендовали жилье. Я благодарна за то, что предоставили такую возможность.

Аким области Гауез Нурмухамбетов лично поздравил семьи с новосельем и проверил условия проживания.

Вероника Иванова росла в детском доме, в скором времени планирует обживать квартиру.

ВЕРОНИКА ИВАНОВА:

— Встала на учет в 2009 году, ждала 13 лет, почти 14. Вот на днях позвонили, сказали: «Приезжайте за ключами», и вот мы здесь. Я очень рада, что у меня есть теперь собственная квартира.

Гарантия от застройщика на дома — два года, в течение этого времени он будет обязан устранять недочеты, если они будут выявлены. Озеленением и установкой детских площадок займутся в следующем году, заверили в городском акимате.

Анна Богословская

