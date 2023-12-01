В Петропавловске УБОП задержан подозреваемый в вымогательстве денег у подростка

В здании одного из торговых домов Петропавловска полицейские задержали 18-летнего парня. Ранее с заявлением в городское управление полиции обратилась 36-летняя женщина о том, что у её 17-летнего сына неизвестное лицо под угрозой применения насилия вымогает сумму в размере 10 тысяч тенге. В ходе личного обыска у задержанного изъяли деньги, пневматический пистолет и пули, лезвие от складного ножа, а также полимерную емкость с приспособлением для употребления наркотических средств растительного происхождения. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 194 УК РК «Вымогательство». Сейчас полицейские проверяют причастность молодого человека к другим аналогичным преступлениям. Идёт следствие.



Камилла Карим