Сенатор Султанбек Дюсембинов призвал к разработке госпрограммы для решения проблемы переработки мусора

Дюсембинов подчеркнул, что годовой объем мусора в стране превышает 4 млн тонн, при этом лишь 1 млн тонн подлежит сортировке и переработке. Это означает, что 3 млн тонн отходов негативно воздействуют на природу и экологию. Депутат также отметил, что за 9 месяцев 2023 года удалено 50% из 5,578 незаконных свалок. Он подчеркнул необходимость разработки эффективной госпрограммы для управления отходами и повышения их переработки, указывая на потенциальные доходы в размере 14 млрд тенге в год.

Дюсембинов напомнил о предыдущем запросе, который содержал конкретные рекомендации по улучшению системы сортировки и переработки отходов. В связи с этим, он обратил внимание главы Кабмина Алихана Смаилова на актуальность проблемы и предложил создать соответствующую госпрограмму.