Процветание села — основа благополучия страны

Строительство социальных объектов, выплаты за использование земель, трудоустройство и активное участие в решении проблем сельчан — вот точки пересечения интересов бизнеса и жителей района. В селе Бирлик района им. Г. Мусрепова местное ТОО оплачивает обеды школьников вплоть до среднего звена.

САУЛЕ АХМЕТОВА, директор Бирликской средней школы, район им. Г. Мусрепова:

— У нас питаются 116 учащихся, из них 87 за счет ТОО питаются бесплатно. Это 1-8 классы, остальные питаются удешевлено 250-280 тенге. Меню составлено.

ТОО «ES GLOBAL AGRO» обеспечивает работой в зависимости от сезона полторы сотни человек.

МАТВЕЙ СКОРНЯКОВ, директор ТОО «ES GLOBAL AGRO», район им. Г. Мусрепова:

— У нас 22 тысячи пашни, из них около 13 тысяч — это паевая земля. У нас есть договоренность, ежегодно мы 7% земельного пая должны отдать людям.

Некоторые жители предоставляют в пользование сельхозформированиям свои земли, получают за это часть урожая.

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ, житель с. Бирлик, район им. Г. Мусрепова:

— Паи дают, корма дают. Цена на корма и паи зависит от урожая.

Предприниматели вкладываются в благоустройство. Диана Батыкова наследовала ТОО «Нежинка-Ерке» от отца, она смогла не только сохранить дело, но и развить его. Товарищество выплачивает порядка 450 паев. Не забывает Диана Батыкова и о нуждах села.

ДИАНА БАТЫКОВА, директор ТОО «Нежинка-Ерке», район им. Г. Мусрепова:

— На сегодня я закончила строительство детской площадки, есть футбольное поле, баскетбольная площадка, воркаут площадка.

Жители ценят такую заботу.

ЖАНСАЯ БОКЕШЕВА, жительница с. Нежинки, район им. Г. Мусрепова:

— На выходных люблю играть на площадке, спасибо.

АНАСТАСИЯ КУЧЕРЕВИЧ, жительница с. Нежинки, район им. Г. Мусрепова:

— Возле каждого дома колонка. Нам предоставили жилье, с центральным отоплением. Домой приходишь тепло, хорошо.

Гульнар Кущугулова заведует Домом культуры в селе Червонном, его ремонтом занималась управляющая компания «ӘДІЛ». После организации праздников Гульнара занимается своим хозяйством.

ГУЛЬНАР КУЩУГУЛОВА, жительница с. Червонного, район им. Г. Мусрепова:

— Мы держим подворное хозяйство, есть сено, корма, завозят и паи тоже получаем. И в течение года что нужно, выписываем.

Управляющая компания «ӘДІЛ» помогла и ремонтом дорог в селе, провели освещение, сделали ремонт в местной школе.

СЕРГЕЙ КИРИЧЕК, директор управляющей компании «Әділ», район им. Г. Мусрепова:

— Школа у нас 65 года, я сам её заканчивал. Создал мини-центр и безвозмездно все сделал, отдал на баланс образования, отапливаем мы безвозмездно.

Свою долю в виде кормов, зерновых в селе получает полсотни человек, которые сотрудничают с собственниками бизнеса.

Анна Богословская

