Неонатолог из Астаны рассказала о современных подходах в иммунизации недоношенных детей

Младенческая смертность — проблема давняя, но в современном мире она сведена к минимуму. В Казахстане этот показатель в прошлом году составлял 4,5 промилле на тысячу детей. Семинар на тему «Современные подходы и перспективные стратегии в иммунизации недоношенных детей» проводит доктор медицинских наук из Астаны Куляш Джаксылыкова. По словам специалиста, первые шаги в уменьшении заболеваемости и смертности — не только вакцинация и иммунизация детей, но особое внимание к здоровью матери. Сейчас в Казахстане появились программы мониторинга и помощи женщинам, которые готовятся к родам. Это должно снизить младенческую и материнскую смертность.

КУЛЯШ ДЖАКСЫЛЫКОВА, заведующая кафедрой неонатологии НАО «Медицинский университет Астана»:

— В Казахстане в структуре неонатальной смертности более 52 % составляют новорожденные дети. Среди них особую группу риска составляют недоношенные дети. В частности, недоношенные дети с массой менее полутора килограммов, в структуре смертности они составляют 53 %.



Анна Богословская