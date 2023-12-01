Молодые медики прошли посвящение на «Мозгобойне»

В многопрофильной областной больнице стараются привлекать специалистов, чтобы пополнить штат. Руководство посещает медицинские вузы разных городов, приглашает лучших студентов на работу. Врачей готовы поддерживать как в акиматах, так и в самих учреждениях здравоохранения.

САКЕН АМРИН, генеральный директор многопрофильной областной больницы:

— В этом году наш штат пополнился на 19 молодых специалистов. Мы продолжаем выплачивать подъемные средства. Единицы у нас осталась нехватка кадров. Гинекологи, гастроэнтеролог, эндокринолог. Основная часть потребности уже перекрыта, поэтому можно этим похвастаться. Благодаря поддержке акима области беспрецедентной, подъемных в области, в городе Петропавловске, те, кто в райцентре — еще больше. Плюс мы еще дополнительно от своей организации даем подъемные средства каждому молодому специалисту от 1,5 до 3 млн тенге в зависимости от специальности.

Чтобы приглашенные молодые врачи чувствовали себя комфортно и нашли общий язык с коллегами, в больнице решили провести квиз «Мозгобойня». Командная игра должна сплотить участников, помочь найти друзей. В областной больнице Ренат работает с начала сентября, родом молодой врач из Астаны. Честно признается, что от Петропавловска и места работы в восторге.

РЕНАТ ГАЗИЗОВ, анестезиолог-реаниматолог многопрофильной областной больницы:

— Меня здесь встретили и приняли как родного, вообще все классно. Дали подъемные деньги. Это новая возможность для нас познакомиться, пообщаться в неформальной обстановке не только про медицину, но друг друга лучше узнать.

Семь раундов по семь вопросов. Участникам квиза дают ограниченное время на правильный ответ. Команду, которое наберёт наибольшее количество баллов, администрация учтёт во время выдачи премий. Сейчас многопрофильной областной больнице требуется еще шесть специалистов, пополнением будут заниматься уже в следующем году.

Анна Богословская