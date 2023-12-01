Финансовые институты АПК согласовали приоритетные направления для льготного финансирования агропроектов 

На встрече под председательством заместителя Премьер-министра Серика Жумангарина решено установить предельную ставку вознаграждения для аграриев не более 6%. Halyk Bank выразил готовность софинансировать проекты в сельском хозяйстве, поддерживая государственную политику развития, особенно в области глубокой переработки. Планируется рассмотрение синдицирования и софинансирования с банками второго уровня для проектов, соответствующих приоритетам госполитики в сфере сельского хозяйства.

Правительство Казахстана стремится поддержать производство ключевых продуктов, таких как мясо, хлеб, молочные продукты, овощи, фрукты, и снизить их стоимость для потребителя. В этом контексте разрабатывается пул из 500 потенциальных проектов переработки в сфере АПК с общей стоимостью 1,6 трлн тенге, подлежащих льготному финансированию и строгому отбору по различным критериям, включая бизнес-устойчивость и деловую репутацию.