12 медалей привезли из Тегерана легкоатлеты клуба «Үміт»

С 23 по 30 ноября в Иране проходил чемпионат Азии по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением органов слуха. В соревнованиях принимали участие представители 8 стран. От нашего региона выступали 6 лекгоатлетов, сопровождали их 2 тренера.

СТАНИСЛАВ ФОЛЕНВЕЙДЕР, старший тренер РК по лёгкой атлетике среди лиц с нарушением органов слуха:

— Я считаю, мы выступили очень удачно. Девочки показали у нас супер-результат, приехали с множеством медалей. Участвовали в разных дисциплинах, в смешанных эстафетах 4 по 100 и 4 по 400 и завоевали золотые медали. Также хочу отметить ребят, парней. Тоже очень удачно выступили, показали свои лучшие результаты, но некоторым парням не хватило до медалей.

Наши легкоатлеты привезли 12 медалей: 5 золотых, столько же серебряных и две бронзовых. К соревнованиям готовились целый год. Владимир Бекер завоевал две серебряные медали в прыжках в высоту и с барьерами. По словам его личного тренера, задачу он выполнил на все 100 и показал достойный результат.

РУСТАМ ШОКЕЕВ, тренер по легкой атлетике клуба «Үміт»:

— Целенаправленно шли к этим соревнованиям. Поставленные задачи наши спортсмены выполнили. Это участник Сурдлимпийских игр Владимир Бекер. После он получил травму, было долгое восстановление. И эти соревнования были показателем того, как мы прошли подготовку. Также молодая наша спортсменка Колосова София, ей всего лишь на данный момент 18 лет, и она уже смогла войти в сборную и поучаствовать на таких соревнованиях.

Всего в сборной республики было 23 человека. В общекомандном зачете женская сборная Казахстана заняла 2 место, мужская — 4. Следующий этап чемпионата состоится в июле 2024 года в Тайланде.

Валерия Сиваш