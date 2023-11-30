В Мажилисе обсудили проблему низкокачественного зерна, образовавшегося из-за плохих погодных условий

Председатель Комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев призвал признать всю серьезность сложившейся для фермеров ситуации. Председатель Зернового союза Нурлан Оспанов в свою очередь указал на ограниченные рынки сбыта и слабую транспортную инфраструктуру, заявив о неотвратимых потерях для фермеров.

Оспанов также подчеркнул важность разработки мер для поддержки сельхозтоваропроизводителей.

“Мы с КТЖ прорабатываем возможность создания стабильных погрузок туда, для этого нам нужно решить кое-какие организационные вопросы. Таким образом, у нас порядка 3 млн тонн зерна остается нереализованным, на которое нет спроса. В итоге мы должны признать, что фермеры скорее всего понесут ущерб. Сейчас надо думать. Не куда мы это все продадим, а что мы сделаем для сельхозтоваропроизводителей”, — добавил он.