Суд вынес приговор подростку, напавшему с топором на детей

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор девятикласснику Давиду Джакеладзе. Дело рассматривали с 13 октября в закрытом формате присяжные заседатели. Обвинение запрашивало для девятиклассника 6 лет и 9 месяцев лишения свободы за покушение на убийство, суд требование прокурора удовлетворил. Наказание подросток будет отбывать в колонии средней степени безопасности.

АБДИКАХХАР ЕРКЕБАЕВ, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам:

— Признать Джакеладзе Давида Георгиевича виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 24 пунктами 1, 9, 14 ст. 99 УК РК. И назначить наказание по указанным статьям в виде 6лет, 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

Напомним, скандальная история началась 13 февраля этого года в средней школе № 4. В тот день Давид Джакеладзе принес в учебное заведение нож, топор и самодельную маску для лица. Юноша переоделся в уборной и стал нападать на школьников, пострадали трое детей. Давида обезвредили и взяли под стражу, было начато уголовное дело. Согласно заключению экспертизы, подсудимый вменяем и на момент нападения не был в состоянии аффекта.

Анна Богословская