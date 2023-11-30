Североказахстанские кикбоксёры завоевали серебро на чемпионате мира в Португалии

С 17 по 26 ноября в Португалии проходил чемпионат мира по кикбоксингу. В турнире приняли участие трое спортсменов из Петропавловска. Аслан Асылбеков провел 4 боя, в трех из которых одержал победу. Занял на чемпионате второе место. Выступал в весовой категории 57 килограммов. Четвертый финальный бой провёл с соперником из Турции.

АСЛАН АСЫЛБЕКОВ, кикбоксёр:

— В первом бою соперник был из Болгарии, во втором — из Испании, в третьем — из Азербайджана, четвертый — из Турции. Все бои были тяжелые. Легких боев не было, каждый был чемпионом своей страны. Поэтому все бои были спорные, но все бои я выиграл. С финальным боем не согласен. Все соперники были тяжелые. У каждого свой стиль ведения боя. Но мы к каждому подобрали ключ, одержали победу.

Данияр Жарасов тоже выступал в весовой категории 57 килограммов и стал серебряным призером чемпионата мира. Спортсмены выступали в секции фулл-контакта, где разрешается наносить удары не только руками, но и ногами. По словам тренера, готовились к чемпионату очень долго и показали себя достойно.

ДАСТАН КАБДЕНОВ, тренер:

— К этому чемпионату мы готовились целый год. В этом году у нас также был Кубок мира. Асылбеков Аслан в Турции стал чемпионом Кубка мира. Жарасов Данияр в Венгрии. Также проходил чемпионат Казахстана у нас в августе. По результатам они стали чемпионами и поехали на чемпионат мира.

Подготовка к соревнованиям проходила на учебных сборах в Алматы. Всего нашу страну представили более 70 спортсменов. В общекомандном зачете Казахстан заняла 9 место.

Валерия Сиваш