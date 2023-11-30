Полицейские организовали семейным дебоширам экскурсию в спецприемник для арестованных

В рамках республиканской акции «16 дней активизма против насилия» мужчин, ранее замеченных в правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений, пригласили в городское управление полиции. Для них организовали экскурсию в спецприёмник для административно арестованных. Также предложили прослушать лекцию от известного психолога Резеды Баймухамбетовой.

— Дебоширит? — Да, какой? Я — спал…- Заявление будете писать? — Да! Буду писать заявление. — На кухню можно пройти? — Да…

Участковые инспекторы вместе с сотрудниками подразделений по защите женщин от насилия активизировали подворные и поквартирные обходы проблемных адресов. Очередной вызов на семейный дебош поступил из квартиры по улице Жумабаева. По словам женщины, её 62-летний супруг регулярно злоупотребляет алкоголем и устраивает скандалы. Мужчину доставили в управление полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье 73 Кодекса РК об административных правонарушениях. Судом вынесено решение об административном аресте на 5 суток.

АСИЯ АБЖАНОВА, старший инспектор УМПС ДП СКО:

— Лица, совершившие правонарушения в сфере СБО, находятся на особом контроле: в обязательном порядке подлежат постановке на учет и проверяются по месту жительства не менее одного раза в семь дней. Также на территории СКО с 2017 года действует центр временного пребывания и проживания для жертв бытового насилия, в котором жертвы бытового насилия могут находиться от 2 часов до 6 месяцев. С 1 сентября этого года в данный приют сотрудниками полиции направлено 27 жертв бытового насилия.

В СКО с начала года по этой линии 487 человек были подвергнуты административному аресту, 279 предупреждены и 6 оштрафованы. В отношении дебоширов вынесено 2153 защитных предписания. В рамках акции вместе с полицейскими в рейдах участвуют представители партии «Amanat», общественники и волонтеры. По вопросам, связанным с бытовым насилием, можно обратиться на республиканскую линию «150». Функционирует бесплатный телефон доверия «111». Также круглосуточно работает телефон «102».

Валерия Сиваш