Лебедей спасают от гибели

Недавно в ботанический сад привезли двух лебедей-кликунов. Сельчане из Кызылжарского района нашли их замерзающими и ослабленными. К дальним полётам они точно не готовы. По словам директора ботанического сада Артура Рязапова, этих красивых и грациозных птиц к ним привозят каждый год.

АРТУР РЯЗАПОВ, директор ботанического сада:

— Это такая удивительная птица, которая не сидит на одном месте. С наступлением весны на евразийском континенте на крайний север переселяется. В глухие озера лесные. Там селятся, выводят птенцов. Потом, когда птенцы окрепнут, с наступление холодной температуры возвращаются на юг Евразии. В общем-то к нам их привозят неравнодушные граждане, то есть увидя лебедя замерзающего, привезли. Но мы рекомендуем сначала обратиться в территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.

За лебедями ухаживают работники сада, кормят их рыбой и зерном. После того, как птицы окрепнут, их отвозят на тёплый канал, где они зимуют. К весне лебеди взрослеют и их отпускают в естественную среду обитания.

ДМИТРИЙ БУТЕНКО, охотовед лесного хозяйства «Кызылжарское»:

— В данный момент мы прибыли, чтобы забрать лебедей из ботанического сада и увезти на теплый канал города Петропавловска. Вокруг города уже ледостав, лед встал. Лебеди, которые не могли улететь, которые повреждены, мы их привозим в ботанический сад для передержки. Они окрепли здесь и мы их увозим туда. Там озеро Белое, оно не замерзает.

Работники лесных хозяйств периодически проводят операции по спасению диких животных и птиц в зимний период. Только на этой неделе в теплый канал выпустили четырех лебедей.

Валерия Сиваш