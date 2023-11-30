Аким Уалихановского района выступил с отчетом на площадке РСК

Об итогах и планах социально-экономического развития Уалихановского района на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал его глава Кайрат Пшенбаев. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений в Уалихановском районе. Количество действующих субъектов предпринимательства в районе составляет 878. С начала года в районе открыли 5 объектов на сумму 28 млн тенге.

КАЙРАТ ПШЕНБАЕВ, аким Уалихановского района:

— В рамках программы масштабирования пилотного проекта повышения доходов сельского населения «Ауыл Аманаты» подано 28 заявок, что выше плана на 17%. Сумма заявок 172,5 млн тенге или 192% от плана. На сегодня выдано 19 кредитов на общую сумму 138 млн тенге. Всего объем инвестиций в основной капитал составил 6,7 млрд тенге или на 13% больше аналогичного периода прошлого года.

Существенная работа проведена по ремонту областных, районных и внутрипоселковых дорог.

КАЙРАТ ПШЕНБАЕВ, аким Уалихановского района:

— Ведутся ремонтные работы дорог по важным направлениям районного значения, таких как «Ундурус-Жумысшы-Мырзагул» протяженностью 35 км, «Коктерек — Тоспа — Жаскайрат — Кайрат» протяженностью 48 км. Для реализация данных проектов выделено 730 млн тенге, проекты двухгодичные. Завершены работы по среднему ремонту дорог областного значения «Акбулак-Кишкенеколь» на 680 млн тенге.

По поручению Главы государства продолжается работа по оказанию социальной помощи населению и снижению безработицы. С начала года трудоустроено 1175 человек.

КАЙРАТ ПШЕНБАЕВ, аким Уалихановского района:

— По проекту «Бастау-Бизнес » направлено на обучение 50 человек, из них столько же получили соответствующие сертификаты. Государственный грант на реализацию новых бизнес — идей выдан 14 участникам на сумму 18 млн тенге. Адресная социальная помощь выплачена 56 семьям в сумме 17 млн тенге.

Главной проблемой остается нехватка медицинских кадров. Требуются кардиолог, врач общей практики, лор, хирург, офтальмолог и акушер.

Всего с начала года в район прибыли 6 врачей и 10 средних медицинских специалистов.

Камилла Карим