70% жителей Токушинского сельского округа получают паевые выплаты

Это Токушинский сельский округ. В нём живут чуть больше 2 тысяч человек. Около 70% жителей округа регулярно получают паевые выплаты.

БОРАНБАЙ ИМАНТАЕВ, аким Токушинского сельского округа, Аккайынский район:

— У нас КХ «Көк бөрі» на сегодня выдает 1000 кг на пай, ФХ «Лидер» 1050 кг, ТОО «Токуши Grain» и ТОО «Крафт Агро» и ТОО «Мадина-Агро» выдаёт по 700 кг на пай. Буквально в прошлом году у нас заключили социальные соглашения, где четко было указано в каком количестве выдавать. Срок соглашения у нас действует до окончания срока аренды этих земель.

Во всех сельхозформированиях Токушинского сельского округа сформирована фиксированная выдача паёв.

ВЛАДИМИР МОХ, житель с.Токуши, Аккайынский район:

— Мои паи находятся у Мамаева Виктора. Как я ему лет 12 назад отдал паи, так и проблем никогда никаких не было. Он начинает уборку и тут же раздает паи. Не ждет окончания уборки. Вот 1 тонна 50 килограмм на пай. У нас семья из 4-ех человек, я, жена и двое детей, 4 пая.

САУЛЕ ОМАРОВА, жительница с.Токуши, Аккайынский район:

— Получаю 4 пая каждый год, получаем всегда в сухую погоду, 800 килограммов, в принципе, неплохой урожай в этом году был.

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕВА, жительница с.Токуши, Аккайынский район:

— В прошлом году мы получили ячмень, 700 килограммов за 1 пай. У меня вот 4 пая. Моя семья получает достаточно, чтобы можно было прокормить птицу и т.д. В этом году мы получили зерносмесь.

ЛЮБОВЬ БОКАРЕВА, жительница с.Токуши, Аккайынский район:

— Регулярно получаем паи, у меня 3 пая, на детей еще. Не могу сказать никаких замечаний, потому что дается все вовремя, все сухое и хорошее зерно. Я раньше держала скот и использовала их, а сейчас продаю. Как бы никаких нареканий нет, меня все устраивает.

Жительница села Токуши Ольга Олейник паи получает регулярно. Женщина работает фельдшером в местной врачебной амбулатории. Несколько лет назад здесь провели капитальный ремонт.

ОЛЬГА ОЛЕЙНИК, фельдшер врачебной амбулатории с.Токуши, Аккайынский район:

— У нас в семье владельцем пая являюсь только я. У меня 1 пай, пай у Каскырбаева, и никогда проблем нет, чтобы мы не получали. Раньше хорошо рассчитывал, и сейчас тоже мы получаем каждый год по тонне. Это почти единственный человек, кто дает такое количество зерна.

В Токушинском сельском округе трудятся социально ответственные предприниматели. В их числе представители ТОО «Крафт-Агро» и «Мадина-Агро».

АЛЕКСЕЙ КОНОНЕЦ, заместитель директора по производству ТОО «Крафт-Агро», «Мадина-Агро»:

— На сегодня заключено соглашение между пайщиками и ТОО, в двух ТОО у нас 482 человека. Выдаем 700 килограммов на пай. В этом году ввели зерносмеси. Это пшеница и ячмень. В полном размере выдавали последние 4 года. Более того, помогаем кормами, отходами, сеном, фуражом. Также мы помогаем и жителям нашего поселка в социальной сфере. В этом году по их просьбе мы оставляли солому на полях, где они ее могли сами вывозить, также помогаем школе, финансово.

В Токушинской школе-гимназии учатся 274 учащихся. За последние несколько лет в сельский округ на постоянное место жительства переехало около 15 семей.

Дарья Пышмынцева

