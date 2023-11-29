В Тимирязевском районе построят новую блочно-модульную котельную

В селе Тимирязево построят блочно-модульную котельную. Необходимый для этого проект разработан. Новая котельная заменит действующую. Её износ приблизился к 100%. Требуют внимания и дороги Тимирязевского района.

ЕРЛАН ЖАРОВ, аким Тимирязевского района:

— В 2022 -2023 году было реализовано 2 проекта по дорогам районного значения. Это средний ремонт 19 км автодороги «Ишимское-Аксуат». В текущем году выделены свыше 295 млн тенге на ремонт автомобильной дороги и подъезд к селу Хмельницкому. В с.Докучаево завершены работы по среднему ремонту внутрипоселковых дорог по 5 улицам. В с.Тимирязево проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия протяженностью 6,7 км.

Актуальной остается проблема, связанная с доступом сельчан к чистой питьевой воде. Тимирязевский район обеспечивается живительной влагой по трем магистральным водоводам общей протяженностью 182 км.

ЕРЛАН ЖАРОВ, аким Тимирязевского района:

— Из 22 населенных пунктов 17 получают воду из Ишимского группового водовода. В коммунальной собственности района находятся 18 водонапорных башен. Протяженность разводящих сетей по поселкам 36 км. В них установлено порядка 90 водораздаточных колонок. В 3 населенных пунктах вода из скважин и в 2 населенных пункта вода привозная.

В 2024-м году в Тимирязевском районе реализуют проекты по текущему ремонту разводящих сетей водопровода в населенных пунктах Аксуат, Дзержинском, Хмельницком, Тимирязево, Москворецком.

Дарья Пышмынцева