В Петропавловске огласили приговор по делу о сепаратизме

В городском суде огласили приговор фигурантам дела «Народного совета трудящихся Петропавловска». Напомним, 19 марта Вячеслав Зудерман провозгласил создание этой организации, а участники на собрании приняли декларацию и избрали мужчину председателем. В апреле активистов обвинили в сператизме и подрыве безопасности государства, было начато расследование. Ранее на заседаниях подсудимые отрицали свою вину. Осужденными стали четыре человека.

АЛМАС ЖУМАГАЗИН, судья Петропавловского городского суда:

— По результатам судебного рассмотрения вынесен обвинительный приговор, установлен факт сепаратистской деятельности со стороны подсудимых, которые создавали, распространяли информацию, подрывающую безопасность государства, в интернет-ресурсах.

Вячеслава Зудермана приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Елене Болдыревой и Мадине Капаровой огласили наказание в виде семи лет лишения свободы. Такой же срок назначен Ольге Бережновой, которая до этого находилась под домашним арестом. Ее взяли под стражу в зале суда. Обвиняемые выразили несогласие с решением суда и намерены подавать апелляционную жалобу.

Широкой общественности и правоохранителям стало известно о «Народном совете» в конце марта, когда видеозапись собрания опубликовал популярный YouTube канал. Материалы были взяты с частных аккаунтов «Народного совета». Члены «совета» утверждали, что компроментирующее видео смонтрировано авторами ресурса, и не соответствует действительности, но психолого-филологическая экспертиза дала иное заключение.

Анна Богословская

