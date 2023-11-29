Семинары по мониторингу качества знаний учащихся 4 и 9 классов проходят в школах города

Специалисты центра «Орлеу» проводят семинары для педагогов школ, где наблюдается наибольшее отклонение от среднего по результатам обучения. Таких в регионе 78. Это 17% от общего количества учебных заведений.

ЛЕЙЛА АЛЬМАГАМБЕТОВА, директор филиала АО «НЦПК «Орлеу» ИПР по СКО»:

— Здесь задействованы спикеры и модераторы. Это лучшие педагоги области, педагоги-исследователи, педагоги-мастера. Во время семинара участники смогут посетить по два демо-урока. Это география, физика, русский язык, также уроки начальных классов. Далее они будут анализировать задания, направленные на развитие функциональности. Также сами смогут разработать задания по естественно-научной, читательской и математической грамотности.

Охватили учащихся 4 и 9 классов. На базе средней школы №10 им. Н. Крупской семинар проводят для педагогов школ районов М. Жумабаева, Аккайынского, Айыртауского, Акжарского.

ЕКАТЕРИНА МАРТЬЯНОВА, учитель начальных классов средней школы №10 им. Н. Крупской:

— Материал был объемный, но достаточно легкий для восприятия учителей. Много что было взято для себя, для работы в дальнейшем. Я считаю, что данный семинар все-таки был большой методической помощью для учителей молодых, так и для опытных. Мы подготавливали задания по математической грамотности учащихся.

Такой семинар проходит впервые. В программе также — занятия на английском языке, ознакомление с IT-решениями для развития функциональной грамотности учащихся.

Валерия Сиваш