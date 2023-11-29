Минздрав ответил на обеспокоенность граждан в связи с ростом заболеваемости корью в РК

В Казахстане растет беспокойство из-за увеличения случаев кори, особенно в контексте усиления гриппа и ОРВИ. В ответ на обеспокоенность граждан, представитель Минздрава отметила, что мировая биологическая ситуация остается напряженной из-за снятия ковидных ограничений, что приводит к увеличению инфекционных заболеваний. Она подчеркнула, что рост заболеваемости особенно заметен среди непривитых людей, активно взаимодействующих друг с другом. Зампредседатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля призвала родителей не паниковать, подчеркнув, что своевременная вакцинация способствует защите здоровья детей.

Официальные данные не выявили новых или неизвестных патогенов, отметив, что это обычные инфекционные заболевания со своей сезонностью.