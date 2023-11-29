Международный посланник ЕС по санкциям отметил положительную повестку дня Евросоюза в отношении Казахстана

Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан провел пресс-конференцию по итогам своего визита.

“У Европейского союза очень положительная повестка дня в отношении Казахстана. Как вы знаете, ЕС является основным и главным торговым, инвестиционным партнером Казахстана. У нас есть множество амбициозных проектов, планов совместно Казахстаном, будь то в области зеленых технологий, в области транспорта и мы хотим и дальше продвигать наши отношения с Казахстаном в позитивном и положительном ключе”, — отметил Дэвид О’Салливан.

По его словам, в планах Европейского союза также установить более тесное сотрудничество.

“Хотелось бы еще раз отметить, что мы не хотим, чтобы санкции стали препятствием на пути нашего более тесного и глубоко сотрудничества”, — добавил спикер.