Международная научно-практическая конференция Академии НГ РК прошла во Дворце школьников

Во Дворце школьников прошла международная научно-практическая конференция «Военная логистика. История, состояние и перспективы развития». На диалоговой площадке говорили о новых вызовах в условиях современных военных конфликтов. Участие принимали офицеры различных войск и силовых структур, а также студенты и преподаватели высших учебных заведений.

ТАИР НАБИЕВ, начальник кафедры тыла Академии Национальной гвардии РК:

— В рамках данной конференции мы планируем подписать меморандум между кафедрами тыла Академии Национальной гвардии РК, Академией Пограничной службы КНБ РК и Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова. Кроме того, в рамках взаимодействия с нашим Северо-Казахстанским университетом имени Манаша Козыбаева мы планируем подписать также меморандум с факультетом инженерии и цифровых технологий, непосредственно с кафедрой «Строительство и дизайн», для дальнейшего сотрудничества в сфере образовательной и научной деятельности.

Важным аспектом обсуждения стала тема инноваций в обучении военных специалистов. Участники конференции обменялись опытом в использовании современных технологий: виртуальной реальности, искусственного интеллекта и симуляторов боевых действий. Обеспечение персонала высококвалифицрованным обучением становится ключевым фактором успешности военных операций.

НУРЖАН КОРАБАЙ, курсант Академии Национальной гвардии РК:

— Так скажем, ежегодно проводятся такие конференции. И мы ежегодно участвуем. Сама конференция на тему «Военная логистика» дает многие возможности для нашей специальности, «Тыловое обеспечение». Это включает в себя продовольственное и пищевое обеспечение, а также службы ГСМ и КЭС. Все это является неотъемлемой частью нашей профессии.

Эксперты подчеркивают важность разработки эффективных стратегий снабжения, управления ресурсами и поддержки специальных и боевых операций. Представленные на конференции исследования и практические примеры позволят выявить потенциал для внедрения инноваций в сферу военной логистики.

Валерия Филатова