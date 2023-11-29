Круглый стол на тему «16 дней против насилия» провели в Доме профсоюзов

В Доме профсоюзов провели круглый стол на тему «16 дней против насилия». Ежегодно 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В рамках этой даты ведутся активные работы по профилактике семейно-бытовых правонарушений.

САУЛЕ СУРАГАНОВА, уполномоченный по правам детей, семьи и женщин по СКО:

— Вчера мы провели заседание совета семьи при партии «AMANAT», где мы тоже обсуждали эту проблему. Заслушали департмент полиции, про то, что делается в нашей области. Сегодня будем это обсуждать за круглым столом вместе с государственными органами. Общественные организации отчитаются о проводимой работе. Я думаю, все вместе мы будем решать эту проблему.

Зачастую жертвы бытового насилия не могут обеспечить себя должной защитой. После отбытия недолгого срока в заключении абьюзеры продолжают их третировать. Однако, дело до полиции доходит не всегда. Кто-то терпит насилие годами. В мае этого года изменения в УК РК вступили в законную силу. Теперь агрессоры не смогут избежать наказания даже при отсутствии заявления жертвы.

АСИЯ АБЖАНОВА, старший инспектор УМПС ДП СКО:

— В сентябре 2022 года Президентом нашей республики было дано поручение о выработке ряда мер по ужесточению ответстенности за семейно-бытовые правонарушения и преступления. Полиция перешла от заявительного характера к выявительному. Если ранее не могли никаких мер принять к дебоширу без заявления потерпевшего лица, то сейчас этого не требуется. Достаточно показаний свидетелей, очевидцев, соседей, которые сообщили о правонарушении. Также используются видеозаписи.

По области сегодняшняя статистика вызывает серьезное беспокойство. За последние 10 месяцев в нашем регионе зарегистрировано 1874 административных правонарушения. 487 человек подвергнуты административному аресту, 279 человек предупреждены и 6 оштрафованы.

Валерия Филатова