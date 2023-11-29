Конкурс — инсценировка состоялся в специализированной казахской школе — гимназии им.Абая

В специализированной казахской школе-гимназии имени Абая состоялся конкурс — инсценировка «Возращение султана Бейбарса». Речь идет об исторической личности. Султан Бейбарс — правитель Египта, имеющий самый большой флот на Средиземном море. Конкурс собрал более 200 учащихся из 20 городских школ. Данила Загорняк со своей командой подготовили инсценировку о жизни и деятельности султана.
ДАНИЛА ЗАГОРНЯК, учащийся Первой гимназии:
— Он выходец из великих казахских степей, который победил монголов. В Каире его объявили святым. Даже сейчас существует мечеть в честь него. В данной постановке я в роли батыра буду.
Конкурс проходил на государственном языке. Во время подготовки в качестве материала использовались художественный фильм «Султан Бейбарс», повесть Мариса Семашко «Ешман» и другие произведения.
ЖАНАТ МУХАМЕДЖАНОВ, руководитель филиала республиканского родительского общественного объединения «Сенімен болашақ»:
— Мы оцениваем артистов от 1 до 10. Существуют разные критерии оценки. Особое внимание уделяем оформлению сцены, моделированию одежды, художественной речи и умению передавать мысли, личность Бейбарыса.
Цель проведения конкурса — сохранение памяти и популяризация наследия султана, бережное отношение к историческому наследию страны.
ЕКАТЕРИНА СОЛОНЕНКО, методист отдела образования г.Петропавловска:
— Важность конкурса, во первых, это история. Это приобщение детей к истории, потому что в учебной программе в истории Казахстана именно это изучается. О жизни и деятельности такого человека дети должны знать. Кроме того, это уровень актерского мастерства, а именно инсценировки на сцене. Конкурс в таком формате проводится впервые.
Победителей и призёров наградят грамотами.
Камилла Карим