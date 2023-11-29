К Всемирному дню борьбы со СПИДом активисты молодёжного ресурсного центра организовали акцию. Приняли в ней участие студенты колледжей,всего 300 человек.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Чтобы наша молодежь, наше поколение знали, что такое ВИЧ, как с ним бороться, и к нашему мероприятию присоединились певцы, танцоры, которые будут сегодня выступать. Сегодня студенты будут между собой соревноваться, им будут задавать вопросы, кто ответит правильно, мы им вручим сертификаты и сладкие призы.

Волонтёры раздавали гостям памятки по профилактике ВИЧ-инфекции. Также можно было сдать бесплатный тест на наличие вируса. Руслан Якоби — студент Высшего Северо-Казахстанского профессионального педагогического колледжа. Парень ежегодно проходит обследование. Для него это важно, он считает себя социально ответственным гражданином.

РУСЛАН ЯКОБИ, студент Высшего Северо-Казахстанского профессионального педагогического колледжа:

— Мы были приглашены на это мероприятие, которое проводится ежегодно. Также я сегодня сдал тест на ВИЧ И СПИД. Важно знать, если у вас показал положительный результат или ваши близкие столкнулись с данной болезнью, чтобы своевременно обращались в такие центры.

По словам врачей, инфекция распространяется не только среди социально уязвимых групп населения, но и среди социально благополучных граждан. Пациенты должны проходить терапию, которая позволяет полноценно жить. Отказ от неё неизбежно ведет к осложнениям.

РИНАТ УЛМЕСЕКОВ, заместитель директора областного центра по профилактике и борьбы со СПИДом:

— На сегодня борьба со СПИДом идет очень активна. С каждым годом люди всё больше узнают о данный инфекции и знают, каким именно образом она передается. Люди также могут обратиться в наш центр для того, чтобы сдать кровь на СПИД. Также на базе центра имеется кабинет поддержки, где заболевшие люди могут получить консультацию и поддержку. В текущем году количество случаев инфицирования, переданных парентеральным путём, снизилось на 5,2%.

В области состоят на учёте более 1400 человек с ВИЧ. За 10 месяцев 2023 года выявлено 116 новых случаев. Среди мужчин — 64%, женщин — 36%.

Камилла Карим

