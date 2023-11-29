Из-за фактов заболевания корью в Академии Национальной гвардии РК ввели ограничительные мероприятия. Ситуацию прокомментировал начальник медицинской службы учебного заведения Азамат Токтарбаев. По его словам, первый случай заболевания корью в Академии выявили 12 ноября. На сегодня подобных фактов 46. Официальный диагноз поставлен в 26 случаях. Лечение от кори в медицинских учреждениях Петропавловска получают 22 военнослужащих. По данным представителя Академии, 24 курсанта выздоровели, они находятся в своих подразделениях, продолжают обучение.

АЗАМАТ ТОКТАРБАЕВ, начальник медицинской службы Академии Национальной гвардии РК:

— Проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий, на сегодня мы провакцинировали 641 военнослужащего. В том числе курсантов. Проводится проветривание, кварцевание, обработка дезинфицирующими средствами в подразделениях, взаимодействуем с компетентными органами, нам говорят, какие мероприятия проводить. Плюс спортивные мероприятия запланированы на декабрь месяц, мы прорабатываем вопрос, если эпидситуация у нас не наладится, мы будем уже докладывать, принимать какие-то решения.



Дарья Пышмынцева